Вышел релизный трейлер Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»

Warner Bros. выпустила финальный трейлер Hogwarts Legacy. В ролике показали сюжетную завязку грядущей игры по «Гарри Поттеру», продемонстрировали красоты и знакомые пейзажи Хогвартса, а также вновь напомнили о главных злодеях игры: гоблине Ранроке и тёмном маге Викторе Руквуде. У обоих есть свои планы на главного героя, который обладает некой магической силой.