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36 минут назад

Моддер улучшил «умное» оружие в Cyberpunk 2077

Игромания.ру

Умелые фанаты Cyberpunk 2077 продолжают радовать игроков новыми модификациями. Моддер под ником Seijax изменил «умное» оружие из оригинальной игры в лучшую сторону. Изначально пули без помощи игрока могут лететь в плечи или корпус противника, но с установленным модом Actually Smart Weapons снаряды будут попадать в слабые места — например, в голову.

Моддер улучшил «умное» оружие в Cyberpunk 2077
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Причём изменение касается не только обычных противников. Такие боссы, как Сасквоч, имеют уникальные уязвимости, но пули «умного» оружия целятся в них только при установке модификации. Кроме того, теперь можно стрелять сразу по нескольким врагам.

Скачать модификацию и ознакомиться с нюансами установки можно на сайте Nexusmods. Моддеры радуют не только изменениями в балансе, но и улучшают графическую составляющую игры. При этом CD Projekt не забывает про своё детище и регулярно выпускает обновления, а в разработке находится крупное дополнение.

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