Моддер улучшил «умное» оружие в Cyberpunk 2077

Умелые фанаты Cyberpunk 2077 продолжают радовать игроков новыми модификациями. Моддер под ником Seijax изменил «умное» оружие из оригинальной игры в лучшую сторону. Изначально пули без помощи игрока могут лететь в плечи или корпус противника, но с установленным модом Actually Smart Weapons снаряды будут попадать в слабые места — например, в голову.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Причём изменение касается не только обычных противников. Такие боссы, как Сасквоч, имеют уникальные уязвимости, но пули «умного» оружия целятся в них только при установке модификации. Кроме того, теперь можно стрелять сразу по нескольким врагам.