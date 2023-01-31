В Overwatch 2 пообещали улучшить систему рейтингов в матчах

В новой записи тематического блога Blizzard рассказала о грядущих улучшениях в балансе матчей Overwatch 2.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Первый пункт касается системы подбора игроков, которая теперь сделает упор на рейтинг MMR — чтобы пользователи на одинаковых ролях в разных командах не слишком отличались по уровню навыков и мастерства. На изменение самого рейтинга будут влиять различные элементы, включая и результаты игрока по итогам матча.

Кроме того, улучшения коснутся и Соревновательного режима, где боец ранее мог занимать одну и ту же роль целых 26 раундов. Теперь условия будут меняться после 5 побед или 15 проигрышей, а ещё в дальнейшем планируется обновление интерфейса — чтобы легче было отследить прогресс.

Улучшения вступят в силу с третьего сезона, который должен стартовать в следующем месяце — но точной даты релиза пока нет. А уже в четвёртом сезоне авторы откажутся от системы сброса и уменьшения рейтингов, что тоже должно помочь балансу сражений.