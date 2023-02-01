Фанат Fallout 4 напечатал на 3D-принтере дробовик из игры

Боевой дробовик в Fallout 4 — один из самых запоминающихся видов оружия, и многие игроки предпочитают бродить по пустошам Содружества именно с ним. Один из фанатов постапокалиптической RPG поделился невероятными фотографиями напечатанного на 3D-принтере дробовика из игры.

Фото: Reddit Reddit

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Автор проекта сообщил, что работа над дробовиком из Fallout 4 заняла около месяца, а в дальнейшем он планирует сделать полноценный костюм для косплея, в котором и будет использовать оружие.

После печати на 3D-принтере энтузиаст вручную раскрасил все детали, что придало грозному оружию детализированный и реалистичный вид.

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