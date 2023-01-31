Геймер поделился первыми впечатлениями от Hogwarts Legacy

В материале содержатся спойлеры Hogwarts Legacy.
Пользователь под ником Significant_Spot_855 заявил, что уже получил диск Hogwarts Legacy для PS5 — за неделю до старта раннего доступа. Геймер тут же начал делиться первыми подробностями игры и своими эмоциями от прохождения.
Так, игрок уже успел получить свою волшебную палочку от Олливандера и прошёл несколько сюжетных миссий, отобравшись в Пуффендуй. Первые впечатления геймера строго положительные: сам Хогвартс он называет просто огромным, а боевую систему по-настоящему захватывающей. Кроме того, Significant_Spot_855 опубликовал несколько изображений, в которых можно увидеть фрагменты геймплея, включая начало игры, главное меню и сам диск для PS5.
Hogwarts Legacy выходит 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox и 25 июля на Switch. Обладатели расширенного издания смогут начать играть уже 7 февраля.