Геймер поделился первыми впечатлениями от Hogwarts Legacy

Пользователь под ником Significant_Spot_855 заявил , что уже получил диск Hogwarts Legacy для PS5 — за неделю до старта раннего доступа. Геймер тут же начал делиться первыми подробностями игры и своими эмоциями от прохождения.

Так, игрок уже успел получить свою волшебную палочку от Олливандера и прошёл несколько сюжетных миссий, отобравшись в Пуффендуй. Первые впечатления геймера строго положительные: сам Хогвартс он называет просто огромным, а боевую систему по-настоящему захватывающей. Кроме того, Significant_Spot_855 опубликовал несколько изображений, в которых можно увидеть фрагменты геймплея, включая начало игры, главное меню и сам диск для PS5.