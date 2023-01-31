В Японии появился официальный день Final Fantasy 7

«31 января 1997 года, день релиза Final Fantasy VII, не только стал важным днём для серии, но и начал череду важных событий для тех, кто работал над игрой.

Я помню, как был ошеломлён головокружительной скоростью развития технологий в видеоиграх и мечтал о ещё большем развитии в будущем.

С назначением этого официального дня годовщины я буду всегда помнить и хранить в сердце