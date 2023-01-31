В Японии появился официальный день Final Fantasy 7

31 января 1997 года в Японии состоялся релиз Final Fantasy VII, которая стала знаковой как для франшизы, так и для игровой индустрии в целом. Отныне в стране восходящего солнца на государственном уровне закреплён «День Final Fantasy VII», дата которого совпадает с выходом игры.
Об этом стало известно из обращения геймдиректора Final Fantasy VII и продюсера серии ремейков Ёсинори Китасэ, чьё фото вместе с сертификатом и подписью было опубликовано в социальных сетях.
Ёсинори Китасэ
«31 января 1997 года, день релиза Final Fantasy VII, не только стал важным днём для серии, но и начал череду важных событий для тех, кто работал над игрой.
Я помню, как был ошеломлён головокружительной скоростью развития технологий в видеоиграх и мечтал о ещё большем развитии в будущем.
С назначением этого официального дня годовщины я буду всегда помнить и хранить в сердце
В Японии это не единственный подобный день. На официальном уровне существуют даты, посвящённые и другим продуктам массовой культуры. Например, 27 мая является официальным днём Dragon Quest.
В 2020 году состоялся релиз первой части ремейка Final Fantasy VII для PlayStation 4. Позже улучшенная версия вышла на PC и PlayStation 5, а в разработке находится продолжение с подзаголовком Rebirth. Серия ремейков расширяет события оригинальной игры и привносит современные элементы в игровой процесс.