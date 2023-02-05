Потрясающий косплей по «Уэнсдей», Mortal Kombat, NieR: Automata, Resident Evil и WoW

Выходные подкрались незаметно, а значит, пришло время очередной подборки замечательного косплея. Сегодня вас ждут классический образ Уэнсдей, суровые образы из Mortal Kombat и World of Warcraft, а также притягательные перевоплощения из Resident Evil 2 и NieR: Automata.

1/15 Косплей «Уэнсдей», модель Momo Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 Косплей «Уэнсдей», модель Momo Фото: Чемпионат.com 3/15 Косплей «Уэнсдей», модель Momo Фото: Чемпионат.com 4/15 Косплей Mortal Kombat, модель Алина Артемьева, фотограф Yaguar Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 Косплей Mortal Kombat, модель Алина Артемьева, фотограф Yaguar Фото: Чемпионат.com 6/15 Косплей Mortal Kombat, модель Алина Артемьева, фотограф Yaguar Фото: Чемпионат.com 7/15 Косплей NieR: Automata, модель Saint Agnia, фотограф Кристина Бородкина Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 Косплей NieR: Automata, модель Saint Agnia, фотограф Кристина Бородкина Фото: Чемпионат.com 9/15 Косплей NieR: Automata, модель Saint Agnia, фотограф Кристина Бородкина Фото: Чемпионат.com 10/15 Косплей Resident Evil 2, модель Oniksiya, фотограф Server Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 Косплей Resident Evil 2, модель Oniksiya, фотограф Server Фото: Чемпионат.com 12/15 Косплей Resident Evil 2, модель Oniksiya, фотограф Server Фото: Чемпионат.com 13/15 Косплей World of Warcraft, модель Narga, фотограф barabaka.jpg Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 Косплей World of Warcraft, модель Narga, фотограф barabaka.jpg Фото: Чемпионат.com 15/15 Косплей World of Warcraft, модель Narga, фотограф barabaka.jpg Фото: Чемпионат.com

«Уэнсдей»

Momo представила свой образ Уэнсдей, который напоминает сразу несколько версий популярного персонажа. Тут есть что-то и от Дженны Ортеги, и от Кристины Риччи, которая играла девушку 30 лет назад.

Mortal Kombat

Алина Артемьева представила суровую королеву Синдел, одну из мощнейших героинь вселенной «Смертельной битвы». Фото: Yaguar.

NieR: Automata

Выходящее сейчас аниме по NieR: Automata резко повысило популярность вселенной Йоко Таро. Saint Agnia показала свою версию андроида 2B, способного сеять смерть в весьма привлекательной оболочке. Фото: Кристина Бородкина.

Resident Evil 2

Культовая Resident Evil 2 и её замечательный ремейк не были бы настолько хорошими играми, если бы не Ада Вонг. Oniksiya решила показать все прелести героини: от сурового характера до сногсшибательной внешности. Фото: Server.

World of Warcraft