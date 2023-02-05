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25 минут назад

Потрясающий косплей по «Уэнсдей», Mortal Kombat, NieR: Automata, Resident Evil и WoW

Чемпионат.com

Выходные подкрались незаметно, а значит, пришло время очередной подборки замечательного косплея. Сегодня вас ждут классический образ Уэнсдей, суровые образы из Mortal Kombat и World of Warcraft, а также притягательные перевоплощения из Resident Evil 2 и NieR: Automata.

1/15 Косплей «Уэнсдей», модель Momo
Фото: Чемпионат.com
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2/15 Косплей «Уэнсдей», модель Momo
Фото: Чемпионат.com
3/15 Косплей «Уэнсдей», модель Momo
Фото: Чемпионат.com
4/15 Косплей Mortal Kombat, модель Алина Артемьева, фотограф Yaguar
Фото: Чемпионат.com
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5/15 Косплей Mortal Kombat, модель Алина Артемьева, фотограф Yaguar
Фото: Чемпионат.com
6/15 Косплей Mortal Kombat, модель Алина Артемьева, фотограф Yaguar
Фото: Чемпионат.com
7/15 Косплей NieR: Automata, модель Saint Agnia, фотограф Кристина Бородкина
Фото: Чемпионат.com
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8/15 Косплей NieR: Automata, модель Saint Agnia, фотограф Кристина Бородкина
Фото: Чемпионат.com
9/15 Косплей NieR: Automata, модель Saint Agnia, фотограф Кристина Бородкина
Фото: Чемпионат.com
10/15 Косплей Resident Evil 2, модель Oniksiya, фотограф Server
Фото: Чемпионат.com
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11/15 Косплей Resident Evil 2, модель Oniksiya, фотограф Server
Фото: Чемпионат.com
12/15 Косплей Resident Evil 2, модель Oniksiya, фотограф Server
Фото: Чемпионат.com
13/15 Косплей World of Warcraft, модель Narga, фотограф barabaka.jpg
Фото: Чемпионат.com
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14/15 Косплей World of Warcraft, модель Narga, фотограф barabaka.jpg
Фото: Чемпионат.com
15/15 Косплей World of Warcraft, модель Narga, фотограф barabaka.jpg
Фото: Чемпионат.com

«Уэнсдей»

Momo представила свой образ Уэнсдей, который напоминает сразу несколько версий популярного персонажа. Тут есть что-то и от Дженны Ортеги, и от Кристины Риччи, которая играла девушку 30 лет назад.

Mortal Kombat

Алина Артемьева представила суровую королеву Синдел, одну из мощнейших героинь вселенной «Смертельной битвы». Фото: Yaguar.

NieR: Automata

Выходящее сейчас аниме по NieR: Automata резко повысило популярность вселенной Йоко Таро. Saint Agnia показала свою версию андроида 2B, способного сеять смерть в весьма привлекательной оболочке. Фото: Кристина Бородкина.

Resident Evil 2

Культовая Resident Evil 2 и её замечательный ремейк не были бы настолько хорошими играми, если бы не Ада Вонг. Oniksiya решила показать все прелести героини: от сурового характера до сногсшибательной внешности. Фото: Server.

World of Warcraft

Самая популярная MMORPG в мире всё ещё остаётся довольно важной не только для игроков, но и для косплееров. Narga представила свой образ бойца из Алого Ордена — жестоких уничтожителей плети. Фото: barabaka.jpg.

Игры,Фото,Кристина Риччи,
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