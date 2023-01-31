Главная игра России - что известно про Atomic Heart

21 февраля состоится релиз Atomic Heart — горячо ожидаемого проекта российской студии Munsfish. Экшен в стиле советской научной фантастики привлек внимание геймеров со всего мира еще премьерным трейлером, который вышел несколько лет назад: он выглядел настолько хорошо, что скептики в принципе усомнились в существовании игры. Однако она реальна — и портал PC Gamer собрал все, что известно об Atomic Heart на данный момент.
Atomic Heart — это экшен от первого лица, события которого происходят в альтернативном, ретро-футуристическом Советском Союзе 1955 года. По версии разработчиков, советские инженеры успешно создали собственный аналог Интернета, подключающийся прямо к разуму пользователей, роботов и синтетических андроидов. Но, конечно же, в какой-то момент произошла катастрофа, и теперь главному герою предстоит отправиться на предприятие 3826 — секретный объект, который внезапно перестал выходить на связь.
Судя по геймплейным трейлерам и превью, Atomic Heart больше всего напоминает серию Bioshock. Игрок сможет изучать небольшой открытый мир и подбирать экипировку под свой стиль игры: от оружия ближнего боя до винтовок, дробовиков, футуристических гаджетов и сверхспособностей, которые работают при помощи специальной перчатки. Сюжет же игры, по словам разработчиков, похож на эпизод сериала Black Mirror, если бы его события проходили в искаженной версии СССР.
Первое время разработчики из студии Mundfish не могли сказать ничего конкретного про структуру игры, но по результатам недавних превью журналисты узнали, что Atomic Heart всё-таки имеет открытый мир. Игрок сможет исследовать предприятие 3826 как пешком, так и за рулем транспортных средств. Сюжетные задания и постановочные сегменты проходят в самостоятельных «подземельях», расположенных на территории предприятия: там игроку предстоит сражаться с противниками и решать головоломки, отдаленно похожие на задачки из Portal.
Многие виды оружия в Atomic Heart предстоит создавать своими руками: из металлических частей, отделенных от роботов или бытовой техники, разбросанной по предприятию. Подробности пока неизвестны, но, судя по трейлерам, можно предположить, что игроки смогут модифицировать характеристики оружия.
В январе журналистам позволили несколько часов поиграть в ревью-версию Atomic Heart, и многие из них высказались смешанно. Многие критики высоко оценили креативный визуальный дизайн, интересный мир и хорошую отдачу от боевой системы, в то же время подметив, что сюжет оставляет желать лучшего. Atomic Heart якобы создает занимательный сеттинг, но никак не рассматривает историю советского социализма, науки и другие вопросы. Кроме того, часть поигравших отметила, что главный герой постоянно сыплет несмешными шутками.
Любой, кто следил за разработкой проекта с первого трейлера, слышал про этот инцидент. В январе 2019 в Сети появилась информация, что в студии Mundfish прошли массовые увольнения сотрудников, да и в целом менеджмент проявляет некомпетентность. Источником был якобы один из бывших разработчиков, который также заявил, что Atomic Heart в принципе не существует — студия лишь сделала красивый фрагмент для трейлера. Руководство Mundfish оперативно среагировало на слухи, заверив геймеров, что разработка продвигается, и игра находится в гораздо более готовом состоянии, чем говорит источник.