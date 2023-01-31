Главная игра России - что известно про Atomic Heart

21 февраля состоится релиз Atomic Heart — горячо ожидаемого проекта российской студии Munsfish. Экшен в стиле советской научной фантастики привлек внимание геймеров со всего мира еще премьерным трейлером, который вышел несколько лет назад: он выглядел настолько хорошо, что скептики в принципе усомнились в существовании игры. Однако она реальна — и портал PC Gamer собрал все, что известно об Atomic Heart на данный момент.

Фото: Mundfish Mundfish

Что такое Atomic Heart

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Atomic Heart — это экшен от первого лица, события которого происходят в альтернативном, ретро-футуристическом Советском Союзе 1955 года. По версии разработчиков, советские инженеры успешно создали собственный аналог Интернета, подключающийся прямо к разуму пользователей, роботов и синтетических андроидов. Но, конечно же, в какой-то момент произошла катастрофа, и теперь главному герою предстоит отправиться на предприятие 3826 — секретный объект, который внезапно перестал выходить на связь.

Судя по геймплейным трейлерам и превью, Atomic Heart больше всего напоминает серию Bioshock. Игрок сможет изучать небольшой открытый мир и подбирать экипировку под свой стиль игры: от оружия ближнего боя до винтовок, дробовиков, футуристических гаджетов и сверхспособностей, которые работают при помощи специальной перчатки. Сюжет же игры, по словам разработчиков, похож на эпизод сериала Black Mirror, если бы его события проходили в искаженной версии СССР.

Atomic Heart будет игрой в открытом мире

Первое время разработчики из студии Mundfish не могли сказать ничего конкретного про структуру игры, но по результатам недавних превью журналисты узнали, что Atomic Heart всё-таки имеет открытый мир. Игрок сможет исследовать предприятие 3826 как пешком, так и за рулем транспортных средств. Сюжетные задания и постановочные сегменты проходят в самостоятельных «подземельях», расположенных на территории предприятия: там игроку предстоит сражаться с противниками и решать головоломки, отдаленно похожие на задачки из Portal.

В Atomic Heart будет механика крафтинга оружия

Многие виды оружия в Atomic Heart предстоит создавать своими руками: из металлических частей, отделенных от роботов или бытовой техники, разбросанной по предприятию. Подробности пока неизвестны, но, судя по трейлерам, можно предположить, что игроки смогут модифицировать характеристики оружия.

Первые часы Atomic Heart произвели на критиков смешанное впечатление

В январе журналистам позволили несколько часов поиграть в ревью-версию Atomic Heart, и многие из них высказались смешанно. Многие критики высоко оценили креативный визуальный дизайн, интересный мир и хорошую отдачу от боевой системы, в то же время подметив, что сюжет оставляет желать лучшего. Atomic Heart якобы создает занимательный сеттинг, но никак не рассматривает историю советского социализма, науки и другие вопросы. Кроме того, часть поигравших отметила, что главный герой постоянно сыплет несмешными шутками.

Atomic Heart не так давно была в центре скандала