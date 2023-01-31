Студия 343 industries лишилась одного из продюсеров Halo

Студия 343 industries потеряла ещё одного сотрудника — студию покинула продюсер Кики Вулфкилл, которая работала с серией Halo.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В прошлом она выступала в качестве исполнительного продюсера четвёртой части и занималась сериалом по мотивам франшизы. Причём она присоединилась к 343 industries ещё в 2008 году, когда и была основана студия.

Ранее продюсер ещё работала в команде Xbox, отвечая за проекты вроде Midtown Madness и Project Gotham Racing. Теперь же она снова вернулась непосредственно к Xbox, заняв должность главы подразделения по расширению бренда.