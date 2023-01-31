Новый патент Activision позволит создать «бесконечный» мультиплеер

Если быть ещё точнее, то речь идёт о мультиплеерном режиме, в котором один матч остаётся активным до тех пор, пока в нём находится хотя бы один игрок. Концепция отличается от MMOG и традиционных режимов, в которых сервера остаются онлайн без присутствия игроков, а матчи завершаются по истечению времени или достижению других целей соответственно.