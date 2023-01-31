Около 40 сотрудников Ubisoft Paris провели забастовку

Около 40 сотрудников Ubisoft Paris провели небольшую забастовку в прошлую пятницу, требуя улучшения условий труда внутри компании.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам одного из участников, собрание в определённый момент приняло форму группового обсуждения дальнейшей стратегии действий, нежели стало полноценным протестом. Эта встреча якобы помогла заложить основу для дальнейших забастовок, которые могут привлечь внимание руководства.Французский профсоюз Solidaires Informatique призывал к забастовке ещё 17 января, когда Ubisoft объявила об отмене нескольких игр, а слова главы компании Ива Гиймо о сокращении расходов были оценены негативно.

В них профсоюз обнаружил попытку переложить ответственность за проблемы студии на плечи сотрудников, а не руководства. Позже Гиймо даже пришлось принести извинения за собственные слова.