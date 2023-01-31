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26 минут назад

Около 40 сотрудников Ubisoft Paris провели забастовку

Игромания.руиещё 1

Около 40 сотрудников Ubisoft Paris провели небольшую забастовку в прошлую пятницу, требуя улучшения условий труда внутри компании.

Около 40 сотрудников Ubisoft Paris провели забастовку
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам одного из участников, собрание в определённый момент приняло форму группового обсуждения дальнейшей стратегии действий, нежели стало полноценным протестом. Эта встреча якобы помогла заложить основу для дальнейших забастовок, которые могут привлечь внимание руководства.Французский профсоюз Solidaires Informatique призывал к забастовке ещё 17 января, когда Ubisoft объявила об отмене нескольких игр, а слова главы компании Ива Гиймо о сокращении расходов были оценены негативно.

В них профсоюз обнаружил попытку переложить ответственность за проблемы студии на плечи сотрудников, а не руководства. Позже Гиймо даже пришлось принести извинения за собственные слова.

Сами работники при этом требовали повышения заработной платы на 10% и введения четырёхдневной рабочей недели. Ещё ранее сообщалось, что команды не получают никаких привилегий после завершения долгих и сложных проектов.

Игры,Ив Гиймо,
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