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1 час назад

Для ремейка Dead Space выпустили патч, который устраняет проблему с текстурами

Игромания.ру

EA Motive выпустила патч для ремейка Dead Space, который устраняет проблему с текстурами на PlayStation 5 и PC. В течение недели команда выпустит апдейт и для Xbox Series.

В ремейке Dead Space устранили проблему с текстурами
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как и обещалось, пользователи PC теперь могут отключить технологию VRS в настройках игры. В Origin размер апдейта составил 400 Мб, а в Steam — около 150 Мб. Загрузка должна начаться автоматически при следующем запуске клиентов.

В настоящее время разработчики продолжают работать над другими известными проблемами игры. Ремейк Dead Space вышел 27 января на PlayStation 5, Xbox Series и PC. Критики встретили хоррор очень тепло, а его пиковый онлайн в первые часы после релиза превысил 25 тыс человек. Примечательно, что в британской рознице ремейк пока продаётся хуже The Callisto Protocol.

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