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37 минут назад

Во втором сезоне сериала The Last of Us Белла Рамзи сыграет повзрослевшую Элли

Чемпионат.com

Несколько дней назад сериал The Last of Us официально продлили на второй сезон. Её события охватят сюжет второй части игры и расскажут о новых трудностях, с которыми придётся столкнуться Элли и Джоэлу.

Во 2-м сезоне The Last of Us Белла Рамзи сыграет повзрослевшую Элли
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Примечательно, что между первой и второй частями был временной скачок в пять лет. На фоне этого фанаты стали думать, что HBO заменит Беллу Рамзи на другую, более взрослую актрису, чтобы она сыграла повзрослевшую Элли. Журналисты Forbers считают, что разговоров о замене Рамзи точно не будет — актриса сыграет Элли и во втором сезоне.

Журналист привёл в пользу этого небольшое рассуждение. В первой части Элли было 14 лет, а на события сиквела ей 19. В данный момент Белле Рамзи тоже 19, и с ролью 14-летней девочки она справилась блестяще. В Forbes отметили, когда начнут снимать второй сезон, Рамзи будет выглядеть более взрослой, а набрать лучшую форму не составит труда.

Более того, сама Рамзи в социальных сетях дала намёк на то, что именно она сыграет Элли.

Twitter

Также в Forbes подчеркнули, что для Беллы Рамзи HBO ещё предстоит найти подходящую актрису на роль Эбби, но этот вопрос компания решит позже.

Первые три серии The Last of Us можно посмотреть на HBO Max. В России шоу, к сожалению, не показывают.

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