Во 2-м сезоне The Last of Us Белла Рамзи сыграет повзрослевшую Элли

Несколько дней назад сериал The Last of Us официально продлили на второй сезон. Её события охватят сюжет второй части игры и расскажут о новых трудностях, с которыми придётся столкнуться Элли и Джоэлу.

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Примечательно, что между первой и второй частями был временной скачок в пять лет. На фоне этого фанаты стали думать, что HBO заменит Беллу Рамзи на другую, более взрослую актрису, чтобы она сыграла повзрослевшую Элли. Журналисты Forbers считают, что разговоров о замене Рамзи точно не будет — актриса сыграет Элли и во втором сезоне.

Журналист привёл в пользу этого небольшое рассуждение. В первой части Элли было 14 лет, а на события сиквела ей 19. В данный момент Белле Рамзи тоже 19, и с ролью 14-летней девочки она справилась блестяще. В Forbes отметили, когда начнут снимать второй сезон, Рамзи будет выглядеть более взрослой, а набрать лучшую форму не составит труда.

Более того, сама Рамзи в социальных сетях дала намёк на то, что именно она сыграет Элли.

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Также в Forbes подчеркнули, что для Беллы Рамзи HBO ещё предстоит найти подходящую актрису на роль Эбби, но этот вопрос компания решит позже.