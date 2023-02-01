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1 час назад

СМИ: Xbox и Nintendo хотели участвовать в E3 2023, но отказались по «личным» причинам

Игромания.руиещё 1

Организаторы E3 из ESA дали комментарий IGN по поводу грядущей выставки, которая должна пройти в этом году в ином формате.

СМИ: Xbox и Nintendo отказались от участия в E3 по личным причинам
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ранее портал сообщал о том, что и Sony, и Microsoft, и Nintendo пропустят E3 2023. Информация всё ещё официально не подтвердилась, а ESA ответила на вопрос уклончиво. По словам организаторов выставки, они не могут комментировать конкретные утверждения, но нацелены на возрождение шоу в этом году.

Партнёром ESA выступает фирма ReedPop, которая в прошлом занималась выставками вроде PAX, EGX, Comic-Con и Star Wars Celebration. Организаторы признались, что возвращаться после трёхлетнего перерыва и глобальной пандемии сложно. Но они уже добились значительного прогресса в изменении формата мероприятия, а также получили большую поддержку со стороны различных отраслевых компаний.

По данным СМИ, Xbox и Nintendo сначала хотели участвовать в E3 2023, но отказались по причинам, не связанным с выставкой. Есть информация, что переговоры с Microsoft всё ещё продолжаются, однако её планы могли осложнить недавние сокращения маркетинговых расходов, которые традиционно покрывали выставки вроде E3. В любом случае на это лето уже было анонсировано летнее шоу Xbox, которое пройдёт в Лос-Анджелесе.

Что касается Nintendo, то она, похоже, отказалась от E3 по причине лёгкого графика релизов во второй половине года, что не оправдывает её потенциальное участие в шоу.Напомним, что E3 2023 пройдёт в период с 13 по 16 июня, а партнёрские цифровые показы должны начаться уже 11 числа.

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