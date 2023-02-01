СМИ: Xbox и Nintendo отказались от участия в E3 по личным причинам

Организаторы E3 из ESA дали комментарий IGN по поводу грядущей выставки, которая должна пройти в этом году в ином формате.

Ранее портал сообщал о том, что и Sony, и Microsoft, и Nintendo пропустят E3 2023. Информация всё ещё официально не подтвердилась, а ESA ответила на вопрос уклончиво. По словам организаторов выставки, они не могут комментировать конкретные утверждения, но нацелены на возрождение шоу в этом году.

Партнёром ESA выступает фирма ReedPop, которая в прошлом занималась выставками вроде PAX, EGX, Comic-Con и Star Wars Celebration. Организаторы признались, что возвращаться после трёхлетнего перерыва и глобальной пандемии сложно. Но они уже добились значительного прогресса в изменении формата мероприятия, а также получили большую поддержку со стороны различных отраслевых компаний.

По данным СМИ, Xbox и Nintendo сначала хотели участвовать в E3 2023, но отказались по причинам, не связанным с выставкой. Есть информация, что переговоры с Microsoft всё ещё продолжаются, однако её планы могли осложнить недавние сокращения маркетинговых расходов, которые традиционно покрывали выставки вроде E3. В любом случае на это лето уже было анонсировано летнее шоу Xbox, которое пройдёт в Лос-Анджелесе.