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1 час назад

Twitch оштрафовали на 4 млн рублей за трансляцию стрима с Арестовичем и Фейгиным

Газета.Ruиещё 4

Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района столицы принял решение оштрафовать компанию Twitch за публикацию интервью с экс-советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Об этом сообщил ТАСС.

Twitch оштрафовали на 4 млн рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Суд постановил признать виновной компанию Twitch Interactive, Inc. по ч. 2 ст 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством)...», — подчеркнули в московском суде.

В результате сумма штрафа составила 4 млн рублей.

До этого Twitch штрафовали на общую сумму более 10 млн рублей за публикацию аналогичных стримов с интервью Арестовича Фейгину.

Также депутат Андрей Свинцов выступил за блокировку Twitch после создания аналогичного сервиса в РФ. По его словам, замена иностранных ресурсов отечественными будет непростым, но необходимым процессом.

Игры,Алексей Арестович,Андрей Свинцов,
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