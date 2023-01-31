Twitch оштрафовали на 4 млн рублей

Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района столицы принял решение оштрафовать компанию Twitch за публикацию интервью с экс-советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Об этом сообщил ТАСС.

«Суд постановил признать виновной компанию Twitch Interactive, Inc. по ч. 2 ст 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством)...», — подчеркнули в московском суде.

В результате сумма штрафа составила 4 млн рублей.

До этого Twitch штрафовали на общую сумму более 10 млн рублей за публикацию аналогичных стримов с интервью Арестовича Фейгину.