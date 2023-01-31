Критикам понравился ремастер Age of Empires 2: Definitive Edition

В сети появились оценки ремастера Age of Empires 2: Definitive Edition для Xbox от критиков, которые оказались положительными.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Сейчас у данной версии проекта 87 баллов на Metacritic по мотивам 11 рецензий — авторы текстов отмечают, что Microsoft удалось создать отличный порт, при этом сохранив дух проекта и его увлекательность.

Компания не пошла на всевозможные компромиссы, поскольку сама игра выступает на уровне PC-версии в вопросах доступных функций, контента и улучшений. Кроме того, все эти особенности создают чувство, будто это практически новая часть.

Отдельной похвалы удостоилась адаптация управления под контроллеры — судя по всему, у пользователей Xbox вообще не должно возникнуть проблем с этим элементом. И ещё рецензенты посчитали, что подобный порт сможет открыть проект для новой аудитории.