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1 час назад

Критики похвалили ремастер Age of Empires 2: Definitive Edition для Xbox

Игромания.руиещё 1

В сети появились оценки ремастера Age of Empires 2: Definitive Edition для Xbox от критиков, которые оказались положительными.

Критикам понравился ремастер Age of Empires 2: Definitive Edition
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сейчас у данной версии проекта 87 баллов на Metacritic по мотивам 11 рецензий — авторы текстов отмечают, что Microsoft удалось создать отличный порт, при этом сохранив дух проекта и его увлекательность.

Компания не пошла на всевозможные компромиссы, поскольку сама игра выступает на уровне PC-версии в вопросах доступных функций, контента и улучшений. Кроме того, все эти особенности создают чувство, будто это практически новая часть.

Отдельной похвалы удостоилась адаптация управления под контроллеры — судя по всему, у пользователей Xbox вообще не должно возникнуть проблем с этим элементом. И ещё рецензенты посчитали, что подобный порт сможет открыть проект для новой аудитории.

Релиз Age of Empires 2: Definitive Edition состоится сегодня, доступ к ней получат пользователи Xbox One, Xbox Series и подписчики Xbox Game Pass.

Игры,Microsoft,
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