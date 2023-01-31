В Сети обнаружили «индустрию» эротических бокс-артов для видеоигр

На маркетплейсе eBay существует целая индустрия эротических обложек для коробок от дисков с видеоиграми. С таким заявлением после завершения небольшого расследования выступил журналист издания GamesRadar Дастин Бейли.

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Бейли обратил внимание на проблему после того, как увидел в Twitter несколько постов о том, что некоторым пользователям Google начала рекомендовать к покупке эротические бокс-арты по мотивам интересующих их игр. В частности, Дастин обратил внимание на пост о продаже обложки для Resident Evil VIII с полуобнаженной Леди Димитреску.

Журналист GamesRadar решил изучить полный ассортимент подобных предложений на eBay. Оказалось, на маркетплейсе представлены десятки аналогичных лотов. Часть из них являются просто обложками, другие – обложками с коробкой. Уровень откровенности артов при этом варьируется от легкой эротики до откровенной порнографии.

Автор GamesRadar удалось найти арты, посвященные таким играм, как Resident Evil, Catherine: Full Body, Overwatch 2, King of Fighters, NieR: Automata, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Genshin Impact и Cyberpunk 2077. В среднем, одна обложка стоит $17 или примерно 1,2 тыс. руб.