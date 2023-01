В Сети обнаружили «индустрию» эротических бокс-артов для видеоигр

Автор GamesRadar удалось найти арты, посвященные таким играм, как Resident Evil, Catherine: Full Body, Overwatch 2, King of Fighters, NieR: Automata, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Genshin Impact и Cyberpunk 2077. В среднем, одна обложка стоит $17 или примерно 1,2 тыс. руб.