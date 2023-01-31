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32 минуты назад

Авторы Dead Island&nbsp;2 рассказали о расчленении зомби с помощью системы FLESH

Игромания.ру

Издание Game Informer опубликовало интервью с разработчиками Dead Island 2, в котором демонстрируется FLESH — система, позволяющая наносить реалистичные увечья с помощью процедурной генерации.

Авторы Dead Island 2 рассказали о фирменной системе расчленения зомби
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Каждого зомби в игре можно будет расчленить максимально естественным образом: до нанесения простых ран и разрывания артерий до дробления костей и отрывания конечностей. Чем дольше бьёшь — тем больше кровавое месиво.

FLESH работает одинаково на разных моделях противниках, при этом из больших зомби, к примеру, вываливается больше внутренностей. Что касается разнообразия повреждений, то оно было достигнуто за счёт разного типа оружия.

Dead Island 2 выходит 28 апреля на обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также PC. Ранее игра обзавелась новыми подробностями о навыках персонажей и уровне насилия.

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