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59 минут назад

IGN: Sony, Microsoft и Nintendo пропустят E3 2023

Игромания.ру

Портал IGN, ссылаясь на надёжные источники, утверждает, что Sony, Microsoft и Nintendo не будут участвовать в грядущей E3 2023.

IGN: Sony, Microsoft и Nintendo пропустят E3 2023
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ранее Фил Спенсер подтвердил возвращение летнего шоу Xbox, которое состоится в Лос-Анджелесе. Потенциальное участие в E3 он не комментировал, уточнив только, что сам он очень любит выставку, а игровая презентация Microsoft пройдёт в удобный для прессы и потребителей момент.

Ни одна из упомянутых выше компаний, включая организатора E3, не прокомментировала заявление IGN. SIE перестала участвовать в мероприятии после E3 2018.

E3 2023 пройдёт в период с 13 по 16 июня, а партнёрские цифровые показы должны начаться уже 11 числа. Напомним, что прошлогоднюю E3 полностью отменили.

Игры,Фил Спенсер,Microsoft,
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