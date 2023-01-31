IGN: Sony, Microsoft и Nintendo пропустят E3 2023

Портал IGN, ссылаясь на надёжные источники, утверждает, что Sony, Microsoft и Nintendo не будут участвовать в грядущей E3 2023.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ранее Фил Спенсер подтвердил возвращение летнего шоу Xbox, которое состоится в Лос-Анджелесе. Потенциальное участие в E3 он не комментировал, уточнив только, что сам он очень любит выставку, а игровая презентация Microsoft пройдёт в удобный для прессы и потребителей момент.

Ни одна из упомянутых выше компаний, включая организатора E3, не прокомментировала заявление IGN. SIE перестала участвовать в мероприятии после E3 2018.