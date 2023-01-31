Разработчики игр в РФ рискуют потерять доступ к западным аудиостокам

Российская игровая индустрия опасается ограничения доступа к сервисам лицензирования саундтреков и звуковых эффектов для разработки видеоигр. В частности, речь идёт о Pond5 и Artlist, не имеющих достойных аналогов в России, сообщает «Коммерсант».

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Чиновники и участники рынка провели совещание, на котором обсуждали проблемы, с которыми игровая индустрия может столкнуться из-за санкций. Пока разработчики, у которых есть юрлица и счета за рубежом, могут оплачивать иностранные лицензии. Наибольшей популярностью в индустрии пользуются сервисы Pond5, AudioJingle, Artlist и Epidemic Sound.

Однако участники рынка всё же опасаются возможного ограничения доступа к зарубежным сервисам и сетуют на отсутствие в России специализированных аудиостоков. Кроме того, с проблемой доступа могут сталкиваться начинающие разработчики.