Разработчики игр в РФ рискуют потерять доступ к западным аудиостокам

Российская игровая индустрия опасается ограничения доступа к сервисам лицензирования саундтреков и звуковых эффектов для разработки видеоигр. В частности, речь идёт о Pond5 и Artlist, не имеющих достойных аналогов в России, сообщает «Коммерсант».
Чиновники и участники рынка провели совещание, на котором обсуждали проблемы, с которыми игровая индустрия может столкнуться из-за санкций. Пока разработчики, у которых есть юрлица и счета за рубежом, могут оплачивать иностранные лицензии. Наибольшей популярностью в индустрии пользуются сервисы Pond5, AudioJingle, Artlist и Epidemic Sound.
Однако участники рынка всё же опасаются возможного ограничения доступа к зарубежным сервисам и сетуют на отсутствие в России специализированных аудиостоков. Кроме того, с проблемой доступа могут сталкиваться начинающие разработчики.
По мнению экспертов, для решения проблемы издатели со структурами за рубежом могли бы закупать компоненты для малых разработчиков, а свой магазин звуков после разработки движка выглядит логичным для VK. Ранее сообщалось, что VK разрабатывает свой движок с расчетом на выпуск демонстрационной игры в 2025 году. На это холдинг запросил у Минцифры 3 млрд руб.