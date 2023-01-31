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1 час назад

Ubisoft анонсировала The Crew Motorfest

Чемпионат.comиещё 4

Ubisoft представила новую гоночную игру серии The Crew — The Crew Motorfest. Разработчики показали короткий тизер, а также видео о процессе создания игры.

Ubisoft анонсировала The Crew Motorfest
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Действие игры будет происходить на Гавайях, а из транспорта будут доступны только автомобили.

Релиз новой части The Crew должен состояться до конца 2023 года, хотя точная дата выхода не сообщается. Игра будет доступна на всех основных платформах — ПК, PS4 и PS5, на Xbox One и Xbox Series.

По слухам, изначально The Crew: Motorfest должна была стать дополнением ко второй части игры, однако в процессе разработки проект стал слишком большим, чтобы оставаться в рамках простого DLC.

Предыдущая игра серии The Crew вышла летом 2018 года и получила высокие оценки игроков и критиков.

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