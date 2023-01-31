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18 минут назад

Злодеи Dragon Ball Super прибудут в Fortnite 31 января

Игромания.ру

Компания Epic Games опубликовала в своём твиттере скриншот, на котором изображен корабль злодейской организации «Армия Красной Ленты» из Dragon Ball Super. Это анонс очередного кроссовера Fortnite и известной серии.

Злодеи Dragon Ball Super прибудут в Fortnite 31 января
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Очередные герои Dragon Ball Super появятся в Fortnite 31 января, и, судя по картинке, это будут злодеи. Нас, скорее всего, ждёт встреча с вожаками «Красной ленты». Пока что анонс кроссовера не прозвучал, но можно ожидать, что в игре появятся командующий Ред, творец киборгов доктор Горо или полковник Виолет.

Игроки Fortnite уже встречались с персонажами «Драконьего жемчуга». Летом прошлого года в игру добавили Сон Гоку, Веджиту, Бульму и Бирусу.

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