Злодеи Dragon Ball Super прибудут в Fortnite 31 января

Компания Epic Games опубликовала в своём твиттере скриншот, на котором изображен корабль злодейской организации «Армия Красной Ленты» из Dragon Ball Super. Это анонс очередного кроссовера Fortnite и известной серии.

Очередные герои Dragon Ball Super появятся в Fortnite 31 января, и, судя по картинке, это будут злодеи. Нас, скорее всего, ждёт встреча с вожаками «Красной ленты». Пока что анонс кроссовера не прозвучал, но можно ожидать, что в игре появятся командующий Ред, творец киборгов доктор Горо или полковник Виолет.