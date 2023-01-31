Sony разочаровалась предзаказами шлема PS VR2

По данным Bloomberg, Sony разочаровалась показателями предварительных заказов PlayStation PS VR2 и приняла решение сократить запланированные объёмы производства.

Если ранее компания хотела выпустить 2 млн устройств к марту этого года, то теперь она рассчитывает только на 1 млн. Продажи нового шлема виртуальной реальности стартуют 22 февраля.

Bloomberg сообщает, что в период с апреля по март следующего года Sony планирует отгрузить 1,5 млн PS VR2, но и этот показатель может быть скорректирован в будущем. Как отмечает издание, виртуальная реальность остаётся разрекламированной, но ещё не зарекомендовавшей себя игровой областью.