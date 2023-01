Sony показала первые кадры из игры Uncharted 5

Uncharted – это серия игр про искателя сокровищ Нейтана Дрейка в духе фильмов про Индиана Джонса. Разработкой Uncharted занимается студия Naughty Dog, которая больше всего известна по дилогии The Last of Us. Серия Uncharted выходит с 2007 года и на сегодня насчитывает четыре номерные части.