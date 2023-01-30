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21 минуту назад

Sony показала первые кадры из игры Uncharted 5

Газета.Ru

Компания Sony опубликовала на YouTube-канале PlayStation новый видеоролик, в котором показаны кадры, относящиеся к неанонсированной части серии приключенческих игр Uncharted. Об этом сообщает польское подразделение издания Eurogamer.

Sony показала первые кадры из игры Uncharted 5
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Новый рекламный клип Live from PS5 представляет собой пародию на новостные телесюжеты, в которых местами событий выступают локации из новых игр Sony.

Например, в видео можно найти отсылки к недавно анонсированной Marvel's Spider-Man 2, а также к уже вышедшим хитам God of War: Ragnarok и Horizon Forbidden. Помимо уже известных игр, на протяжении всего минутного видео несколько раз на мгновение появляются кадры с девушкой, которая передвигается по пещере. С факелом в руках искательница приключений приближается к неизвестному артефакту. В Eurogamer считают, что эти кадры относятся к новой части приключенческих игр Uncharted от Naughty Dog. В русскоязычном геймерском комьюнити также считают, что в новом видео Sony показала тизер Uncharted 5.

"Да, судя по всему, сегодня нам показали тизер новой Uncharted. И все мы догадывались еще с 2016 года, что история Нейта подошла к концу, а его дело продолжит дочь — Кэсси Дрейк. В этом посте портрет Кэсси из Uncharted 4: A Thief's End и несколько кадров из новой рекламы PlayStation", – написал автор Telegram-канала "Ну не ной!".

Uncharted – это серия игр про искателя сокровищ Нейтана Дрейка в духе фильмов про Индиана Джонса. Разработкой Uncharted занимается студия Naughty Dog, которая больше всего известна по дилогии The Last of Us. Серия Uncharted выходит с 2007 года и на сегодня насчитывает четыре номерные части.

Ранее "Газета.Ru" писала о том, что в одну из улиц Лондона "воткнулся" гигантский топор бога войны из игр God of War: Ragnarok.

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