Студия Mechanics VoiceOver показала пример русской озвучки The Callisto Protocol

Студия озвучивания Mechanics VoiceOver продолжает кампанию по сбору средств на полную русскую локализацию хоррора The Callisto Protocol. В честь этого были продемонстрированы первые результаты.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В озвучке начального ролика игры приняли участие Сергей Пономарёв, озвучивавший Геральта в сериале «Ведьмак», и Дмитрий Сыендук, известный блогер и автор озвучки «Рика и Морти». Сергей станет голосом главного героя игры.

Из необходимых 350 тысяч рублей собрана почти половина. Mechanics VoiceOver ответственна за русские локализации Resident Evil 2, Kena: Bridge of Spirits, Serious Sam: Siberian Mayhem и многих других игр.