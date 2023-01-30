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1 час назад

Студия Mechanics VoiceOver показала пример русской озвучки The Callisto Protocol

Игромания.руиещё 2

Студия озвучивания Mechanics VoiceOver продолжает кампанию по сбору средств на полную русскую локализацию хоррора The Callisto Protocol. В честь этого были продемонстрированы первые результаты.

Студия Mechanics VoiceOver показала пример русской озвучки The Callisto Protocol
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В озвучке начального ролика игры приняли участие Сергей Пономарёв, озвучивавший Геральта в сериале «Ведьмак», и Дмитрий Сыендук, известный блогер и автор озвучки «Рика и Морти». Сергей станет голосом главного героя игры.

Из необходимых 350 тысяч рублей собрана почти половина. Mechanics VoiceOver ответственна за русские локализации Resident Evil 2, Kena: Bridge of Spirits, Serious Sam: Siberian Mayhem и многих других игр.

Недавно The Callisto Protocol убрали из российского Steam, но вернули в продажу через пару дней. А потом в игру добавили режим «Новая игру+».

Игры,Дмитрий Сыендук,Сергей Пономарев,
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