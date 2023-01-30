Создатели ремейка Dead Space готовы продолжать серию

EA Motive не намерена оставлять Dead Space без присмотра. Сейчас разработчики ремейка первой части, который вышел в конце прошлой недели, собираются отправиться в отпуск и отдохнуть, однако вскоре после этого команда намерена обсудить дальнейшее развитие франшизы с EA.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

У EA Motive уже есть идеи для будущего Dead Space, но многое зависит от результатов ремейка — критики и игроки его очень высоко оценили, а теперь время за продажами. Если они окажутся достойными, то вряд ли EA станет тянуть и одобрит планы.

Мы отправимся в наш отпуск, а после вернёмся и будем внутри EA обсуждать, что же будет дальше.

Насколько хорошими будут продажи — покажет время. В свежих чартах Steam ремейк умудрился занять аж четыре позиции, однако в британской рознице его стартовые продажи оказались меньше половины того, что смогла сделать The Callisto Protocol. Но аналитики советуют не ориентироваться на эти сведения сейчас.