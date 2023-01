Лучшие игры января по версии Metacritic

Fire Emblem Engage — 81 балл

Fire Emblem Engage попала в заведомо невыгодное положение. Предыдущая часть стратегической серии, Three Houses, задала новый стандарт качества для Fire Emblem по части сценария и строения мира. Engage, напротив, отошла от средневековых политических интриг в сторону гораздо менее амбициозного повествования. Многих критиков разочаровал сюжет игры, однако практически каждый отметил, что пошаговые сражения, визуальная составляющая и музыка — одни из лучших во франшизе.

SEASON: A letter to the future — 82 балла

SEASON: A letter to the future была представлена на декабрьской The Game Awards 2022, и уже там игра привлекла немало внимания. Это медитативная история о девушке, путешествующей на велосипеде в поисках ярких воспоминаний о стране, которая вот-вот станет жертвой таинственного катаклизма. Журналисты оценили медленный, завораживающий темп повествования, красивейший мир и мощный эмоциональный посыл.