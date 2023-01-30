Январь преподнес несколько ярких сюрпризов поклонникам видеоигр: месяц получился не таким уж загруженным в плане громких релизов, но все же примечательным. Собрали лучшие игры января по версии Metacritic.

Фото: Steam Steam

Fire Emblem Engage — 81 балл

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Fire Emblem Engage попала в заведомо невыгодное положение. Предыдущая часть стратегической серии, Three Houses, задала новый стандарт качества для Fire Emblem по части сценария и строения мира. Engage, напротив, отошла от средневековых политических интриг в сторону гораздо менее амбициозного повествования. Многих критиков разочаровал сюжет игры, однако практически каждый отметил, что пошаговые сражения, визуальная составляющая и музыка — одни из лучших во франшизе.

Nintendo

SEASON: A letter to the future — 82 балла

SEASON: A letter to the future была представлена на декабрьской The Game Awards 2022, и уже там игра привлекла немало внимания. Это медитативная история о девушке, путешествующей на велосипеде в поисках ярких воспоминаний о стране, которая вот-вот станет жертвой таинственного катаклизма. Журналисты оценили медленный, завораживающий темп повествования, красивейший мир и мощный эмоциональный посыл.

Steam

Hi-Fi RUSH — 86 баллов

Презентация Bethesda и Xbox Studios принесла не только новости о крупных релизах, но и один приятный сюрприз. Студия Tango Gameworks, известная по серии The Evil Within и Ghostwire: Tokyo, представила свой новый проект: красочный ритм-экшен Hi-Fi RUSH, который появился в продаже сразу после завершения презентации. От новинки никто ничего не ждал, но она неожиданно покорила критиков и обычных геймеров. Журналисты отмечают отличную боевую систему, хорошую музыку, яркий визуальный дизайн и заразительно бойкое настроение игры.

Steam

Persona 3 Portable — 86 баллов

На фоне успехов ПК-версий Persona 4 и Persona 5 студия Atlus наконец дала поклонникам серии то, о чем они просили годами: полноценный ремастер третьей части. Правда, вместо оригинала, вышедшего на PS2, разработчики осовременили PSP-порт, который имел расширенный сюжет, но немного урезанный игровой процесс. Тем не менее, эксперты довольны: Persona 3 Portable обязательна к ознакомлению для всех любителей хороших JRPG. Некоторые журналисты отметили недостаток существенных нововведений, однако игра и без них способна затянуть не хуже, чем в далеком 2009 году.

Steam

Dead Space — 89 баллов

Ремейк Dead Space был самым ожидаемым релизом января, однако давние поклонники серии и журналисты долгое время относились к игре скептически. Оригинальная игра вышла не так давно, но Electronic Arts, некогда и загубившая франшизу, решила еще раз заработать денег на добром имени почившей IP. Но, внезапно, ремейк получился великолепным. Рецензенты отметили отличный графический апгрейд и грамотные правки в механиках, благодаря которым новая Dead Space можно назвать лучшей отправной точкой для знакомства с серией.