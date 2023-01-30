Natus Vincere покинула верхний дивизион Dota Pro Circuit

Команда Natus Vincere по Dota 2 сошлась в битве с Nemiga Gaming и проиграла со счетом 0:2. Из-за поражения «рождённые побеждать» заняли 7-8 место и уйдут с призовыми минимум в 23 тысячи долларов. Теперь команда относится к нижнему дивизиону Восточной Европы.
Первые три места заняли команды BetBoom, Team Spirit и HellRaisers. Ранее Team Spirit покинула высший дивизион Западной Европы, но она посоревнуется на The Lima Major 2023. Турнир будет проходить с 22 февраля по 5 марта.
Сражения Dota Pro Circuit завершатся уже сегодня, но исключением является Китай, где последние бои пройдут 3 февраля. Лучшие команды из каждого региона отправятся на мейджор-турнир.