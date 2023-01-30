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1 час назад

CD Projekt опубликовала видео с историями поклонников «Ведьмака»

Игромания.ру

На официальном YouTube-канале The Witcher появился трибьют фанатам вселенной «Ведьмак». В видео различные деятели творчества и просто любители игры из разных стран делятся историями своего знакомства с приключениями Геральта из Ривии.

CD Projekt опубликовала видео с историями поклонников «Ведьмака»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Что интересно, в ролике также появилась Наталья Кочеткова, известная под ником Narga Lifestream. Она рассказала, какое влияние на неё оказала третья часть, вдохновив создать новый косплей.

Видео приурочено к недавнему выходу обновлённого «Ведьмака 3: Дикая Охота» для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Релиз был омрачён плохой оптимизацией, но постепенно ситуация становится лучше. Сейчас CD Projekt готовят крупный патч.

Напоминаем, что CD Projekt ограничила продажу своих игр пользователям из России.

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