CD Projekt опубликовала видео с историями поклонников «Ведьмака»

На официальном YouTube-канале The Witcher появился трибьют фанатам вселенной «Ведьмак». В видео различные деятели творчества и просто любители игры из разных стран делятся историями своего знакомства с приключениями Геральта из Ривии.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Что интересно, в ролике также появилась Наталья Кочеткова, известная под ником Narga Lifestream. Она рассказала, какое влияние на неё оказала третья часть, вдохновив создать новый косплей.

Видео приурочено к недавнему выходу обновлённого «Ведьмака 3: Дикая Охота» для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Релиз был омрачён плохой оптимизацией, но постепенно ситуация становится лучше. Сейчас CD Projekt готовят крупный патч.