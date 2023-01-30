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8 минут назад

Capcom рассчитывает на рекордные продажи в финансовом году

Игромания.ру

Capcom опубликовала отчёт за последние девять месяцев финансового года, где отметила планы по достижению рекордных продаж в будущем.

Capcom рассчитывает на рекордные продажи в финансовом году
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В указанный период (завершился 31 декабря 2022-го) Capcom продала 29,1 млн копий игр — это успешнее, чем показатели за прошлый год, составившие 25,8 млн копий. А за весь текущий финансовый год (до 31 марта 2023-го) компания рассчитывает достичь цифр в 40 млн копий.

В этом должны помочь не только продажи прошлых проектов, но и грядущий релиз ремейка Resident Evil 4. При этом в отчёте указано, что за девятимесячный период выручка Capcom составила 79,6 млн йен — на 9,6% ниже прошлого года.

Операционная прибыль равна 33,3 млн йен (падение в 5%).Продажи копий игр за этот же период составили:

  • Monster Hunter Rise — 2,75 млн;
  • Resident Evil 2 Remake — 1,5 млн;
  • Devil May Cry 5 — 1,45 млн;
  • Resident Evil 3 Remake — 1,35 млн;
  • Monster Hunter World: Iceborne — 750 тыс;
  • Street Fighter V — 750 тыс.
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