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1 час назад

Для Prison Architect анонсировали дополнение в джунглях

Игромания.ру

Для симулятора управления тюрьмой Prison Architect анонсировали дополнение Jungle Pack, которое сможет перенести игроков в джунгли. Постройки придётся возводить из доступного материала — дерева, а к заботам прибавится и профилактика тропической лихорадки среди заключённых.

Для Prison Architect анонсировали дополнение
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Одновременно с Jungle Pack игра получит обновление The Jailhouse, которое улучшит искусственный интеллект охранников, добавит продвинутую систему быстрого строительства и переработает планировщик. Вишенкой на торте станет новый сторожевой пёс — йоркширский терьер по имени Тоби.

Дополнение Jungle Pack для Prison Architect выйдет 7 февраля для PC, консолей PlayStation и Xbox. Узнать больше информации о дополнении можно на официальном сайте игры или на странице в Steam.

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