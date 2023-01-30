Для Prison Architect анонсировали дополнение

Для симулятора управления тюрьмой Prison Architect анонсировали дополнение Jungle Pack, которое сможет перенести игроков в джунгли. Постройки придётся возводить из доступного материала — дерева, а к заботам прибавится и профилактика тропической лихорадки среди заключённых.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Одновременно с Jungle Pack игра получит обновление The Jailhouse, которое улучшит искусственный интеллект охранников, добавит продвинутую систему быстрого строительства и переработает планировщик. Вишенкой на торте станет новый сторожевой пёс — йоркширский терьер по имени Тоби.