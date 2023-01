Игровой "хит" из Якутии - что известно о The Day Before

Релиз The Day Before, амбициозного симулятора выживания от якутских разработчиков, был отложен. Изначально игра должна была выйти 1 марта, однако теперь студия Fntastic сместила дату на 10 ноября. Новость разочаровала тех, кто верил в успех проекта: несмотря на огромную конкуренцию со стороны ААА-проектов, The Day Before несколько лет не покидала списка самых ожидаемых релизов Steam. Правда, о самой игре по-прежнему известно немного. Портал PC Gamer собрал всю доступную информацию о The Day Before.

Что такое The Day Before

Сами разработчики называют The Day Before гибридом MMO и симулятора выживания в открытом мире, но пока не совсем понятно, как это сочетание жанров должно работать на практике. Это игра про зомби, где другие пользователи могут стать вашими друзьями или врагами, так что The Day Before отчасти похожа на DayZ и Rust. Судя по немногим кадрам геймплея большая часть игры состоит из прогулок по заброшенным городам в поисках еды, патронов и других ресурсов. Проект заметно вдохновлен The Last of Us: анимации, манера передвижения персонажей, механика крафтинга и даже логотип The Day Before напоминают о блокбастере студии Naughty Dog.

Другие аспекты игры вызывают ассоциации с Escape From Tarkov — например, подробная настройка оружия. Также известно, что в The Day Before будет редактор персонажей, некая внутренняя экономика и механики вождения. Традиционные для жанра ММО системы, вроде прогрессии и веток заданий, пока под вопросом.

Почему многие так ждут релиза The Day Before

Проект попал в топы самых ожидаемых игр Steam практически сразу после анонса два года назад: на данный момент The Day Before опережает даже крупные тайтлы, такие как Starfield, Hollow Knight: Silksong и S.T.A.L.K.E.R. 2. Неожиданная шумиха вокруг релиза во многом зародилась благодаря впечатляющему дебютному трейлеру, который продал игрокам идею кооперативного шутера в открытом мире, похожего на The Last of Us.

Кроме того, The Day Before могла привлечь аудиторию благодаря разрушению старого стереотипа о том, что симуляторы выживания от независимых разработчиков отличаются заведомо низким качеством. Премьерный ролик произвел впечатление большой, дорогой игры, выпущенной известным издателем.

Почему критики сомневаются в The Day Before

Несмотря на то, что The Day Before вызывает осторожный оптимизм среди большой части игровых критиков, некоторые также отмечают существенные причины для опасений. Во-первых, портфолио студии Fntastic нельзя назвать идеальным: разработчики выпустили всего три проекта, и ни один из них не заслужил высоких оценок. Во-вторых, презентации The Day Before были заметно постановочными. Скриптовые демонстрации — не новинка для игровой индустрии, однако странно, что разработчики до сих пор не показали живой геймплей. Из-за этого невозможно понять, насколько интересным на самом деле получится мир игры, что весьма важно для ММО. В-третьих, разработчики даже не готовы говорить про ключевые механики и фишки The Day Before: например, мы до сих пор не знаем, будут ли в игре какие-либо квесты.

Помимо этого, студия Fntastic стала объектом небольшого скандала из-за сомнительной бизнес-практики: разработчики опубликовали объявление о наборе «волонтеров» для помощи в создании игры. Некоторым пользователям Сети этот шаг показался эксплуатацией труда, хотя позже Fntastic внесла ясность, рассказав подробности о волонтерской программе.