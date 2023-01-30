Sony показала «Человека-паука 2» в новой рекламе PlayStation 5

Sony опубликовала новый рекламный ролик PlayStation 5, отрывок из которого ранее публиковали в Австралии. В рекламе авторы ведут репортаж сразу из нескольких миров, включая Нью-Йорк с двумя Человеками-пауками, западное побережье США из серии Horizon, Мидгард с проезжающими мимо Кратосом и Атреем из God of War, а также других героев PlayStation.