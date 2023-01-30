Hi-Fi Rush стала лучшей игрой Xbox в Steam

Hi-Fi Rush вышла совсем недавно, но уже стала неожиданным хитом. Проект Tango Gameworks получил самый тёплый приём аудитории в Steam среди игр, вышедших на Xbox. У тайтла уже 98% положительных отзывов на основе 3,6 тыс. мнений.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Примечательно, что у Hi-Fu Rish на Xbox Series X высочайшие оценки аудитории и на Metacritic. У проекта 9,2 балла из 10 — и это больше, чем рейтинг критиков — журналисты оценили игру на 86 баллов из 100

Самые лучшие игры в Steam, вышедшие на Xbox, по мнению геймеров:

Hi-Fi Rush — 98% положительных отзывов Psychonauts 2 — 97% положительных отзывов Ori and the Will of the Wisps — 96% положительных отзывов Age of Empires 2 HD (2013 года) — 95% положительных отзывов Ori and the Blind Forest: Definitive Edition — 95% положительных отзывов