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1 час назад

Ремейк Dead Space детально сравнили с The Callisto Protocol

Чемпионат.com
Этой зимой состоялась настоящее противостояние игровых хорроров: The Callisto Protocol и ремейка Dead Space. Самое интересное, что больше всего надежд возлагали именно на первую, ведь за неё отвечал Глен Скофилд, создатель оригинального «Мёртвого космоса». Блогер ElAnalistaDeBits решил сравнить два проекта и выявить победителя с технической точки зрения.
Ремейк Dead Space детально сравнили с The Callisto Protocol
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Права на видео принадлежат Krafton/EA.

Автор сравнил графику, освещение, эффекты, анимации, физику обеих игр. И The Callisto Protocol может похвастаться лучшей детализацией персонажей и несколько более плавной анимацией, во всём остальном ремейк Dead Space выглядит куда современнее. И это вполне логично, учитывая, что проект EA вышел только на ПК, PS5 и Xbox Series, в то время как новая игра Глена Скофилда также заглянула на прошлое поколение консолей.

Пока неясно, получат ли оба хоррора продолжение, однако в концовке Dead Space разработчики из Motive открыто на это намекают.

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