Ремейк Dead Space детально сравнили с The Callisto Protocol

Автор сравнил графику, освещение, эффекты, анимации, физику обеих игр. И The Callisto Protocol может похвастаться лучшей детализацией персонажей и несколько более плавной анимацией, во всём остальном ремейк Dead Space выглядит куда современнее. И это вполне логично, учитывая, что проект EA вышел только на ПК, PS5 и Xbox Series, в то время как новая игра Глена Скофилда также заглянула на прошлое поколение консолей.