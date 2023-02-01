Королевская битва Rumbleverse от Epic закроется 28 февраля

Epic Games подтвердила недавние слухи о закрытии условно-бесплатной королевской битвы Rumbleverse — сервера отключат 28 февраля.

О подобном развитии событий предупреждал инсайдер Том Хендерсон, отметив, что игру планируют убрать из магазинов до указанной даты. Теперь же с официальным заявлением выступили и создатели проекта.

Они сообщили, что текущий второй сезон, стартовавший в ноябре, станет для игры последним. При этом игроки, которые потратили средства на проект, могут оформить возврат денег. К примеру, это касается покупателей боевого пропуска. Дополнительные детали по этому вопросу раскроют в ближайшее время.

Еще авторы добавили последнее обновление, закрыв магазин и разблокировав все бонусы игры для желающих. К примеру, скорость получения опыта будет увеличена вдвое, чтобы игроки быстрее смогли отрыть новые ранги.