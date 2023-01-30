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19 минут назад

YouTube-блогер потратил $15 тыс. на создание "самой большой клавиатуры в мире"

Газета.Ru

YouTube-блогер с никнеймом Glarses потратил $15 тыс. на создание гигантской клавиатуры. Об этом сообщает портал Dexerto.

YouTube-блогер потратил 1 млн рублей на создание "самой большой клавиатуры в мире"
Фото: Газета.руГазета.ру

По словам блогера, он давно коллекционировал различные клавиатуры, но в его распоряжении отсутствовала гигантская клавиатура наподобие той, что компания Razer презентовала на выставке CES. Приобрести ее не было возможности, поэтому Glarses решил создать свою версию «самой большой клавиатуры в мире».

Все компоненты устройства от Glarses являются кастомными, а их общая стоимость составила $15 тыс. (около 1 млн руб.). Блогер утверждает, что две компании обещали спонсировать его проект, но впоследствии отказались прямо во время процесса производства.

Видео, на котором Glarses показывает проделанную работу, на момент написания новости собрало свыше 850 тыс. просмотров и около 68 тыс. лайков на YouTube.

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