YouTube-блогер потратил 1 млн рублей на создание "самой большой клавиатуры в мире"

YouTube-блогер с никнеймом Glarses потратил $15 тыс. на создание гигантской клавиатуры. Об этом сообщает портал Dexerto.

Фото: Газета.ру Газета.ру

По словам блогера, он давно коллекционировал различные клавиатуры, но в его распоряжении отсутствовала гигантская клавиатура наподобие той, что компания Razer презентовала на выставке CES. Приобрести ее не было возможности, поэтому Glarses решил создать свою версию «самой большой клавиатуры в мире».

Все компоненты устройства от Glarses являются кастомными, а их общая стоимость составила $15 тыс. (около 1 млн руб.). Блогер утверждает, что две компании обещали спонсировать его проект, но впоследствии отказались прямо во время процесса производства.