Инсайдер: королевскую битву Rumbleverse от Epic закроют

Инсайдер Том Хендерсон сообщил, что условно-бесплатная королевская битва Rumbleverse от Epic Games закроется уже в конце этого февраля.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Заодно он добавил, что скоро проект должны начать убирать из магазинов, сопроводив эту инициативу соответствующим анонсом. При этом релиз новинки состоялся совсем недавно — 11 августа 2022 года для PlayStation, Xbox и PC.

В Rumbleverse игрокам предстояло посетить тропический остров, где проходят рукопашные бои. Заодно требовалось постоянно маневрировать, чтобы не утонуть в морской пучине. В ноябре у проекта успел выйти второй сезон, куда вошли дополнительные временные режимы, косметические предметы и тому подобное.