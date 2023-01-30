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1 час назад

Хендерсон: королевскую битву Rumbleverse от Epic закроют в конце февраля

Игромания.ру

Инсайдер Том Хендерсон сообщил, что условно-бесплатная королевская битва Rumbleverse от Epic Games закроется уже в конце этого февраля.

Инсайдер: королевскую битву Rumbleverse от Epic закроют
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Заодно он добавил, что скоро проект должны начать убирать из магазинов, сопроводив эту инициативу соответствующим анонсом. При этом релиз новинки состоялся совсем недавно — 11 августа 2022 года для PlayStation, Xbox и PC.

В Rumbleverse игрокам предстояло посетить тропический остров, где проходят рукопашные бои. Заодно требовалось постоянно маневрировать, чтобы не утонуть в морской пучине. В ноябре у проекта успел выйти второй сезон, куда вошли дополнительные временные режимы, косметические предметы и тому подобное.

О причинах закрытия пока не сообщается, но дело может быть в низкой популярности игры.

Игры,Том Хендерсон,
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