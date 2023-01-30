В Hogwarts Legacy нельзя будет завести романтические отношения

В игре Hogwarts Legacy отсутствует возможность завести романтические отношения с кем-либо из героев. Об этом в интервью немецкому порталу Game Pro рассказали создатели проекта из студии Avalanche Software.

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«Мы приняли сознательное решение этого не делать», — заявила главный сценарист Hogwarts Legacy Мойра Сквайер.

По ее словам, разработчикам не удалось органично вплести романтичную линию в повествование.

Также на решение отказаться от романов на территории Хогвартса стал тот факт, что главными героями игры являются 15-летние подростки, и создатели Hogwarts Legacy не захотели «затрагивать некоторые темы». Тем не менее, у игрока будет возможность иметь и развивать дружеские отношения с другими студентами.

Релиз Hogwarts Legacy запланирован на 10 февраля 2023 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.