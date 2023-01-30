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55 минут назад

Видеокарта NVIDIA Titan последнего поколения напечатана на вертикальной плате

runews24.ru

По данным экспертов, инсайдерские фото демонстрируют графический ускоритель линейки Ada Lovelace, который в будущем получит торговое наименование GeForce RTX 4090 Ti (NVIDIA Titan).

Появилось первое фото новой GeForce RTX Titan
Фото: runews24.rurunews24.ru

Среди особенностей устройства отмечена четыре слота под систему охлаждения и вертикальное расположение видеовыходов. Индекс PG137 подтверждает слухи о видеокарте с потреблением тока в 800 Вт. В архитектуре NVIDIA Titan предусмотрены: 18 173 ядер CUDA, 48 Гбайт памяти GDDR6X со скоростью 24 Гбит/с на контакт, а также12+4-контактных разъема питания 12VHPWR.

В последний раз линейка «Титан» обновлялась в 2018 году видеокартой Titan RTX на архитектуре Turing.

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