Появилось первое фото новой GeForce RTX Titan

Среди особенностей устройства отмечена четыре слота под систему охлаждения и вертикальное расположение видеовыходов. Индекс PG137 подтверждает слухи о видеокарте с потреблением тока в 800 Вт. В архитектуре NVIDIA Titan предусмотрены: 18 173 ядер CUDA, 48 Гбайт памяти GDDR6X со скоростью 24 Гбит/с на контакт, а также12+4-контактных разъема питания 12VHPWR.