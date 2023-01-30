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56 минут назад

Лучшие вентиляторы охлаждения для новых процессоров Intel и AMD

Ferra.ru

На YouTube-канале Hardware Canucks появилось видео, в котором автор решил выяснить, какой же процессорный кулер является лучшим в случае новинок от Intel и AMD.

Названы лучшие кулеры для новых процессоров Intel и AMD
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Судя по нему, модель Noctua NH-D15 оказалась лучшим вариантом для тех, кто не идёт на компромиссы и выбирает лучший вариант.

В то же время автор ролика не рекомендует приобретать его. По его словам, модель крайне дорогая. Да и уже совсем скоро ожидается выход нового поколения Noctua NH-D15, цена которого будет аналогичной.

При этом Hardware Canucks заявил, что Thermalight Peerless Assassin — это лучший кулер, доступный в настоящее время на рынке. Он может похвастаться идеальным соотношением цена/производительность.

DeepCool AK620 также входит в тройку лучших кулеров и известен своей впечатляющей эффективностью охлаждения и стильным внешним видом.

Автор отметил, что современные процессоры Intel и AMD не считаются горячими. А это значит, что любой из упомянутых кулеров должен эффективно охлаждать их.

Игры,Intel,
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