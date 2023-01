Умерла актриса Энни Вершинг, которая играла Тесс в игре The Last of Us

На 46-м году жизни скончалась актриса Энни Вершинг, наиболее известная миру по роли Тесс в первой части игры The Last of Us. Однако она также играла во многих сериалах, включая «Звёздный путь: Пикар», «Сверхъестественное», «Новичок», «Вне времени», «Босх», «Род человеческий» и «Касл».