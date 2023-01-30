Умерла актриса Энни Вершинг, которая играла Тесс в игре The Last of Us

Сегодня в душе нашей семьи возникла бездонная дыра. Но она [Энни] оставила нам инструменты, чтобы заполнить её. Энни находила чудо в самом простом. Ей не требовалась музыка для танцев. Она научила нас не ждать приключение, а идти на его поиски — ведь оно везде.