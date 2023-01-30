Forspoken начали продавать со скидкой почти сразу после релиза

Ролевой экшен Forspoken от Square Enix вышел 24 января на PS5 и ПК. Игру, мягко говоря, критики и пользователи приняли прохладно. Как оказалось, Amazon её уже продаёт со скидкой в 14% — за $60 (4300 рублей) вместо стандартных $70 (4900 рублей).

При этом на остальных площадках на момент написания этой новости игру пока отдают по стандартной цене. Но велика вероятность, что цену снизят везде. По мнению многих игроков, у Forspoken ужасный геймплей и техническая составляющая. Геймерам не понравилась боевая система, устаревшая графика, банальный сюжет и отталкивающая героиня, но саундтрек и паркур (ближе к концу сюжета) некоторые посчитали достойными.