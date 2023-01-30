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26 минут назад

Blizzard добавит в Diablo 3 Алтарь обрядов с бонусами и легендарными зельями

Игромания.ру

Blizzard представила подробности обновления 2.7.5 для Diablo III, которое принесёт с собой новую механику Алтарь обрядов, новый ресурс Первозданный пепел, а также изменения классовых навыков и предметов.

В Diablo 3 добавят Алтарь обрядов с бонусами и легендарными зельями
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Алтарь обрядов позволит получить дополнительную прокачку через различные бонусы и легендарные зелья. Для этого игроки должны открыть специальные печати — всего их 26.

Взаимодействовать с Алтарём можно уже на первом уровне, а стоимость открытия печатей будет постепенно расти.

Получаемые бонусы варьируются от прокачки урона и скорости бега до более мощных эффектов вроде двойного выпадения Дыханий Смерти или иммунитета к контролю толпы. Легендарных зелий будет доступно три:

  • для увеличения наносимого урона и снижения затраты ресурсов; для снижения получаемого урона;
  • для получения случайного эффекта святилища.

За открытие всех печатей игрок получит новый декоративный предмет — демонические Крылья Ужаса.

Что касается Первозданного пепла, то он упростит получение первозданных вещей, которые в свою очередь можно будет разбирать на новый ресурс у Кузнеца — одна такая вещь даст 55 пепла. Создание нового первозданного предмета обойдётся в 100 пепла и один легендарный предмет.

Тестирование обновления 2.7.5 должно начаться на PTR 31 января.

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