В Diablo 3 добавят Алтарь обрядов с бонусами и легендарными зельями

Blizzard представила подробности обновления 2.7.5 для Diablo III, которое принесёт с собой новую механику Алтарь обрядов, новый ресурс Первозданный пепел, а также изменения классовых навыков и предметов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Алтарь обрядов позволит получить дополнительную прокачку через различные бонусы и легендарные зелья. Для этого игроки должны открыть специальные печати — всего их 26.

Взаимодействовать с Алтарём можно уже на первом уровне, а стоимость открытия печатей будет постепенно расти.

Получаемые бонусы варьируются от прокачки урона и скорости бега до более мощных эффектов вроде двойного выпадения Дыханий Смерти или иммунитета к контролю толпы. Легендарных зелий будет доступно три:

для увеличения наносимого урона и снижения затраты ресурсов; для снижения получаемого урона;

для получения случайного эффекта святилища.

За открытие всех печатей игрок получит новый декоративный предмет — демонические Крылья Ужаса.

Что касается Первозданного пепла, то он упростит получение первозданных вещей, которые в свою очередь можно будет разбирать на новый ресурс у Кузнеца — одна такая вещь даст 55 пепла. Создание нового первозданного предмета обойдётся в 100 пепла и один легендарный предмет.