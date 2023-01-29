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2 часа назад

Microsoft обвинила Sony во лжи регуляторам ЕС о возможном уходе Call of Duty с PlayStation

Игромания.ру

Фрэнк Шоу, вице-президент группы коммуникаций Microsoft, заявил о том, что Sony солгала регуляторам Евросоюза во время обсуждения сделки с Activision Blizzard.

Microsoft обвинила Sony во лжи регуляторам ЕС
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Согласно обвинению, Sony утверждает, что Microsoft не предлагала продолжать выпускать серию Call of Duty на консолях PlayStation после завершения слияния с AB. Как отмечает Шоу, такое заявление далеко от правды. В прошлом году Брэд Смит, президент и главный юрист Microsoft, подтвердил, что Sony был предложен контракт на 10 лет по поводу релиза CoD на PlayStation, однако та не стала его комментировать.

Сама Microsoft не раз заявляла, что не собирается делать Call of Duty эксклюзивом для Xbox, ведь это просто невыгодно. Кроме того, компания взяла на себя обязательство по выпуску игр серии на платформах Nintendo в течение 10-ти лет. Тогда же Смит отметил, что Microsoft готова предоставить аналогичные обязательства и другим платформам, сделав их юридически обязательными для регуляторов США, Великобритании и Европейского союза.

Сделка между Microsoft и Activision Blizzard должна завершиться к концу июня этого года. В настоящее время её пытается заблокировать через чуд Федеральная торговая комиссия США.

Игры,Брэд Смит,Microsoft,ЕС,
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