Для ремейка Dead Space готовят патч

Разработчики ремейка Dead Space работают над патчем, который должен устранить проблему с текстурами на PS5 и PC. Об этом на Reddit рассказал комьюнити-менеджер EA.
Речь идёт о технологии VRS (Variable Rate Shading), позволяющей повышать производительность игры через оптимизацию шейдинга. К сожалению, из-за неё многие пользователи столкнулись с появлением графических артефактов.
Готовящий патч исправит проблему на PlayStation 5 и добавит в PC-версию игры опцию отключения VRS. Когда именно выйдет обновление — не уточняется.
Ремейк Dead Space доступен на PlayStation 5, Xbox Series и PC. Критики встретили хоррор очень тепло, а его пиковый онлайн в первые часы после релиза превысил 25 тыс человек.