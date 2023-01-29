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40 минут назад

Для ремейка Dead Space готовят патч, который решит проблему с текстурами на PS5 и PC

Игромания.ру

Разработчики ремейка Dead Space работают над патчем, который должен устранить проблему с текстурами на PS5 и PC. Об этом на Reddit рассказал комьюнити-менеджер EA.

Для ремейка Dead Space готовят патч
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Речь идёт о технологии VRS (Variable Rate Shading), позволяющей повышать производительность игры через оптимизацию шейдинга. К сожалению, из-за неё многие пользователи столкнулись с появлением графических артефактов.

Готовящий патч исправит проблему на PlayStation 5 и добавит в PC-версию игры опцию отключения VRS. Когда именно выйдет обновление — не уточняется.

Ремейк Dead Space доступен на PlayStation 5, Xbox Series и PC. Критики встретили хоррор очень тепло, а его пиковый онлайн в первые часы после релиза превысил 25 тыс человек.

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