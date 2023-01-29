Для ремейка Dead Space готовят патч

Разработчики ремейка Dead Space работают над патчем, который должен устранить проблему с текстурами на PS5 и PC. Об этом на Reddit рассказал комьюнити-менеджер EA.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Речь идёт о технологии VRS (Variable Rate Shading), позволяющей повышать производительность игры через оптимизацию шейдинга. К сожалению, из-за неё многие пользователи столкнулись с появлением графических артефактов.

Готовящий патч исправит проблему на PlayStation 5 и добавит в PC-версию игры опцию отключения VRS. Когда именно выйдет обновление — не уточняется.