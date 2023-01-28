Создатели Kerbal Space Program 2 объяснили основы космических полётов

В следующем месяце студия Intercept Games и издательство Private Division выпускают в ранний доступ Steam продолжение космического симулятора Kerbal Space Program. И, чтобы подготовить игроков к тому, что их ждёт, нам показали один из игровых обучающих роликов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В Kerbal Space Program 2 нам предстоит запустить космическую программу, опираясь на реалистичные физические условия и существующие технологии. Для этого потребуется знание основ теории, и часть из них игрокам сообщат посредством анимированных роликов.

В видео «Пролет мимо земли» нам доступно объясняют, в чём сложность выхода на орбиту и что требуется как для её поддержания, так и для того, чтобы её покинуть и отправиться дальше в космос. Заодно нас готовят к тому, что на любом этапе полёта что-то может пойти не так.