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32 минуты назад

Создатели Kerbal Space Program 2 объяснили основы космических полётов

Игромания.ру

В следующем месяце студия Intercept Games и издательство Private Division выпускают в ранний доступ Steam продолжение космического симулятора Kerbal Space Program. И, чтобы подготовить игроков к тому, что их ждёт, нам показали один из игровых обучающих роликов.

Создатели Kerbal Space Program 2 объяснили основы космических полётов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В Kerbal Space Program 2 нам предстоит запустить космическую программу, опираясь на реалистичные физические условия и существующие технологии. Для этого потребуется знание основ теории, и часть из них игрокам сообщат посредством анимированных роликов.

В видео «Пролет мимо земли» нам доступно объясняют, в чём сложность выхода на орбиту и что требуется как для её поддержания, так и для того, чтобы её покинуть и отправиться дальше в космос. Заодно нас готовят к тому, что на любом этапе полёта что-то может пойти не так.

Начать строить космические аппараты, взлетать, разбиваться и снова взлетать мы сможем 24 февраля. Kerbal Space Program 2 рассчитана как на поклонников сложного конструирования, так и на новичков, и специально для них улучшили руководство, изменили интерфейс и перестроили алгоритмы сборки и полёта.

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