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1 час назад

Джон Карпентер назвал ремейк Dead Space отличной игрой

Игромания.руиещё 2

Легендарный режиссёр фантастических и хоррор-фильмов Джон Карпентер («Нечто», «Хэллоуин») тоже оценили ремейк Dead Space, назвав его отличной игрой. И использовал интересный термин:

Режиссер Джон Карпентер назвал ремейк Dead Space отличной игрой
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«Восстановленная/отремонтированная Dead Space получилась захватывающей и страшной. Отличная игра!»

Релиз ремейка Dead Space состоялся 27 января на PS5, Xbox Series и PC, а сам хоррор очень тепло встретили критики. Что же касается Карпентера, ходили слухи, что он займётся экранизацией игры, но режиссёр отверг подобные предположения.

Игры,Джон Карпентер,
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