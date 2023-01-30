Режиссер Джон Карпентер назвал ремейк Dead Space отличной игрой

Легендарный режиссёр фантастических и хоррор-фильмов Джон Карпентер («Нечто», «Хэллоуин») тоже оценили ремейк Dead Space, назвав его отличной игрой. И использовал интересный термин:

Релиз ремейка Dead Space состоялся 27 января на PS5, Xbox Series и PC, а сам хоррор очень тепло встретили критики. Что же касается Карпентера, ходили слухи, что он займётся экранизацией игры, но режиссёр отверг подобные предположения.