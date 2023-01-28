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27 минут назад

Для Dead Island 2 готовят колоды навыков и смехотворно много насилия

Игромания.ру

Издание Game Informer поговорило с создателями Dead Island 2: творческим директором Джеймсом Уорроллом и ведущим дизайнером повествования Хан. И в ходе блиц-интервью они рассказали ряд новой информации о будущей игре.

Для Dead Island 2 готовят колоды навыков
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Действие Dead Island 2 происходит через десять лет после событий оригинальной игры. Лос-Анджелес выбран местом действия из-за «удивительных чудаков» и самоуверенной атмосферы города.

Разработчики пока что не представили систему навыков, но сообщили, что ролевая часть станет одной из самых захватывающих частей игры. Игроки смогут собирать колоды навыков, собирая разнообразные способности, и эти наборы можно будет менять на лету. Буквально на лету: герой сможет прыгнуть с одной колодой и приземлиться с другой, и порой эта смена может быть рискованной.

Говоря об уровне насилия в игре, авторы сказали, что усердно работали над тем, чтобы всё выглядело невероятно смешным. Из-за этого игру буквально залили кровью и жестокостью, поскольку в чрезмерных количествах они перестают пугать и становятся абсурдно смешными.

Dead Island 2 после отсрочки должна выйти 28 апреля на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и на РС в Epic Games Store.

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