Battlefield 2042 скоро вернётся к классовой системе

Студия DICE объявила о скором выходе обновления 3.2.0, которое преобразует систему специалистов Battlefield 2042 в классовую систему, знакомую по предыдущим частям серии. Как оказалось, отход от привычного игрокам процесса привело к потере идентичности классов, и в августе 2022 года разработчики решили пересмотреть систему.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Цель обновления — дать всем специалистам определённые классовые роли и соответствующие им наборы снаряжения и оружия. Игроки смогут выбирать между «Штурмовиком», «Инженером», «Разведчиком» или «Поддержкой».

Помимо этого, разработчики переработали карту Breakaway, добавили прицелы с тепловизорами и подборку нового оружия. Готовится ещё ряд улучшений и правок, узнать о которых можно на официальном сайте.