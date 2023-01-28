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1 час назад

Battlefield 2042 скоро вернётся к классовой системе

Игромания.ру

Студия DICE объявила о скором выходе обновления 3.2.0, которое преобразует систему специалистов Battlefield 2042 в классовую систему, знакомую по предыдущим частям серии. Как оказалось, отход от привычного игрокам процесса привело к потере идентичности классов, и в августе 2022 года разработчики решили пересмотреть систему.

Battlefield 2042 скоро вернётся к классовой системе
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Цель обновления — дать всем специалистам определённые классовые роли и соответствующие им наборы снаряжения и оружия. Игроки смогут выбирать между «Штурмовиком», «Инженером», «Разведчиком» или «Поддержкой».

Помимо этого, разработчики переработали карту Breakaway, добавили прицелы с тепловизорами и подборку нового оружия. Готовится ещё ряд улучшений и правок, узнать о которых можно на официальном сайте.

Обновление 3.2.0 выйдет к Battlefield 2042 на следующей неделе. Точная дата ещё не названа.

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